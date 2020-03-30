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    • Magazin
    • 30.03.2020 12:44
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    • 30.03.2020 12:44
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    Türkiye #EvdeKal çağrısı yaparken yine sessizliğe gömüldü

    Son dönemde Türkiye'yi ilgilendiren toplumsal konularda sessizliğe gömülürken, içi boş politik tartışmalarda ise en ön safta yer alan ; Türkiye'de vakalarının görülmesinin ardından başlatılan kampanyalara ve #EvdeKal çağrılarına da sessiz kaldı. Cem Yılmaz'ın toplumun her kesimini ilgilendiren bu süreçte sessizliğe gömülmesi büyük tepki çekti.

    Cem Yılmaz yine sessizliğe gömüldü!

    Elazığ depremi, Evlat Nöbetindeki anneler, Barış Pınarı Harekatı gibi toplumun her kesimini ilgilendiren olaylarda adeta kafasını kuma gömerek sessizliğe bürünen; içi boş politik tartışmalarda ise hep başı çeken ve en ön safta yer alan Cem Yılmaz; koronavirüs salgını sonrasında da bilinen tavrını takındı ve sessizliğe gömüldü.

    Türkiye'de 7'den 70'e herkes #EvdeKal çağrısı yaparak koronavirüs salgınına karşı toplumu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için çaba sarf ederken, son dönemde genç sevgilisi Serenay Sarıkaya ile gündeme gelen Cem Yılmaz adeta ortadan kayboldu. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından sosyal medya hesabından Avrupa turnesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyuran Cem Yılmaz, o günden sonra sadece tek bir paylaşım yaparak gişede çakılan "Karakomik filmler"in reklamını yaptı.

    Cem Yılmaz'ın bu sessizliği sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki çekti. Milyonlarca takipçisi olan Cem Yılmaz'ın farkındalığı arttırmak adına herhangi bir faaliyette bulunmamasını eleştiren vatandaşlar, "Bu ülke vatandaşından dünyaları kazan bir başsağlığı bile dileme. Pişkinliğin bu kadarına da pes." yorumunda bulundu.

    Takvim.com.tr/Özel haber

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