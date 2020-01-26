Türkiye, önceki akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde onlarca vatandaş hayatını kaybederken, binin üzerinde vatandaş ise yaralandı.

Depremin ardından Türkiye çapında bir seferberlik başlatıldı. Birçok bölgeden deprem olan illere yardım yağarken, yerli-yabancı onlarca sanatçı, sporcu ve birçok devlet lideri de Türkiye'nin acısını paylaştı.