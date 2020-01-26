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    • 26.01.2020 20:21
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    • 26.01.2020 20:32

    sonrası sosyal medyada 'a tepki

    Son dönemde Türkiye'yi ilgilendiren toplumsal konularda sessizliğe gömülürken, içi boş bir politikliğe sürüklenen 'a Elazığ'da meydana gelen depremin ardından da sessiz kalması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

    Türkiye, önceki akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde onlarca vatandaş hayatını kaybederken, binin üzerinde vatandaş ise yaralandı.

    Depremin ardından Türkiye çapında bir seferberlik başlatıldı. Birçok bölgeden deprem olan illere yardım yağarken, yerli-yabancı onlarca sanatçı, sporcu ve birçok devlet lideri de Türkiye'nin acısını paylaştı.

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