Sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenen Murat Övüç'ün son paylaşımında, Netflix platformuna ''Nekşfilş'' demesi gündeme oturdu. Övüç'ün bu paylaşımından sonra Netflix Türkiye Twitter hesabı açıklamasını ''Netflix ya da Nekşfliş'' olarak değiştirdi. Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Murat Övüç kimdir?
Sosyal medyada son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Murat Övüç, 1968 yılında doğmuştur ve aslen Van'lıdır. Övüç'ün asıl mesleği medyumluktur. İstanbul'daki bazı mekanlarda astroloji yorumculuğu yapan sosyal medya fenomeninin müşterileri arasında ünlü isimlerde bulunuyor.
Instagram hesabındaki takipçi sayısı ve paylaşımları ile dikkatleri çeken Murat Övüç, eğlenceli kişiliğinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da tanınmaktadır. 5 kardeşten en küçüğü olan Murat Övüç, uzun süre tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu da yapmıştır.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ NEDİR?
Sosyal medya uygulamalarında göze sık sık çarpan kullanıcılar olduğu günümüzde fark edilmektedir. Toplum ürünü olarak nitelendirilen fenomenler, güçlü ses tonuna sahip, geniş bakış açısını sözcüklerinde barındıran ve toplum tarafından ifadelerine değer verilen kimselerdir. Bu kullanıcılar dar kitlede takipçi sayısından belirli zaman sonra kişisel yetenekleri sayesinde geniş takipçi yelpazesiyle sempatileri toplayarak bilinen yüzler haline gelmeye başlarlar.
Özellikle mizah yönünün daha ağır bastığı kişiler, kendilerine hayran bıraktırıp insanlar üzerinde ilgi çekici esintiler yaratmaktadır. Fenomenlerin toplum kurallarına ve çizgilerine dikkat ederek belirttiği ifadeler samimi ve sevdiren yorumlar olduğundan dolayı kitlelere kolayca kendilerini sevdirmektedirler. Aynı zamanda internet ortamında bilişim fonksiyonlarını başarılı şekilde kullanan kimselere de fenomen denilmektedir. Bu kişilerin sayısı artmasıyla birlikte bir isim ihtiyacı doğdu ve bu ihtiyacın adına karşılık olarak denildi.
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