Sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenen Murat Övüç'ün son paylaşımında, Netflix platformuna ''Nekşfilş'' demesi gündeme oturdu. Övüç'ün bu paylaşımından sonra Netflix Türkiye Twitter hesabı açıklamasını ''Netflix ya da Nekşfliş'' olarak değiştirdi. Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.