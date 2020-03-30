Kıvanç Tatlıtuğ'dan Can Yaman'a Merve Özbey'den Hande Yener'e Şükran Ovalı'dan Nurgül Yeşilçay'a kadar birçok isim, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ailelere yardım etmek için seferber oldu. Dün akşam saatleri itibariyle 8 bini aşkın aile için bağış toplandı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.