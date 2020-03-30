Ünlü sanatçı ve aynı zamanda Ahbap Platformu isimli yardım derneğinin başkanı olan Haluk Levent, önceki gün alkışlık bir hareket başlattı. Levent'in 'Dayanışma Günleri' adıyla başlattığı yardım kampanyasına magazin dünyasının ünlü isimlerinden destek yağdı.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Can Yaman'a Merve Özbey'den Hande Yener'e Şükran Ovalı'dan Nurgül Yeşilçay'a kadar birçok isim, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ailelere yardım etmek için seferber oldu. Dün akşam saatleri itibariyle 8 bini aşkın aile için bağış toplandı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Aras Bulut İynemli, 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Can Yaman, 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Şarkıcı Merve Özbey, 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Şarkıcı Seda Sayan, 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Şarkıcı Derya Uluğ, 30 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Kaan Yıldırım, 30 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Furkan Palalı, 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı
Oyuncu Damla Sönmez, 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Şarkıcı Bora Duran, 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Onur Saylak, 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Yapımcı Polat Yağcı, 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu İbrahim Çelikkol, 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Fenomen Eylül Öztürk, 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Şarkıcı Hande Yener, 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Oyuncu Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacı.
Merih Demiral 2500 aileye 2 ay
Selçuk Şahin 1000 aileye 2 ay
Umut Nayır 1000 aileye 2 ay
Altay Bayındır 1000 aileye 2 ay
İlhan Parlak 1000 aileye 2 ay
Hakan&Derya Balta 706 aileye 2 ay
Gökhan Gönül 500 aileye 2 ay
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