ACUN'DAN SERCAN'A UYARI

Oyun sonrasında iki takımı eleme konseyi için toplayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Barış arasındaki kavgaya da değindi.

Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.