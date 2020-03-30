Survivor 2020 dün akşam 31. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meryem'in sakatlığından dolayı yarışmadan diskalifiye etmesinin ardından kendi isteğiyle Gönüllüler takımına geçen Barış ile eski takım arkadaşı Sercan arasında kavga çıktı.
Yarışmanın son bölümünde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda da karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda skor 6-5 ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı.
Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Barış'a oyun kaybeden Sercan çılgına döndü. Sinirlenen Sercan kendine hakim olamayınca küfür ve hakaretler savurdu. Sercan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirirken Barış, olayın kaynağını bilmediğini söyledi.
ACUN'DAN SERCAN'A UYARI
Oyun sonrasında iki takımı eleme konseyi için toplayan Acun Ilıcalı, Sercan ve Barış arasındaki kavgaya da değindi.
Sercan'ın "Seninle daha işim bitmedi" sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Senin burada söylediğin kelimelerde anlamlar çok sıkıntılı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Biz çok rahatsız olduk. Bunun asla ve asla tekrarını istemiyoruz" diyerek Sercan'ı sert bir dille uyardı.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.