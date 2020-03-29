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Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şoke etti... Duyanlar inanamıyor

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şoke etti. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi. Sadece Gülşen Bubikoğlu değil Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

29.03.2020 23:14 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





