Survivor Barış Murat Yağcı'nın kilolu hali şoke etti 'Tam 100 kiloydum' (Barış Murat Yağcı kimdir, yaşı kaç?)

Barış Murat Yağcı bir röportajında ' Ben 17-18 yaşına kadar obezdim. Eski fotoğraflarımın hepsini sildim. Kimse bulamaz, hatta ben bile bulamam! Çok kötüydü gerçekten... Sonra sporun etkisiyle boyum uzadı. O beni kurtardı. Vücudumda hâlâ hızlı kilo vermekten dolayı çatlak izleri var. 20 yaşındaydım. Best Model'e hazırlanıyordum. Diyet ve spor yaptım. Haltere başlayınca bayağı değiştim.' demişti.

İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere kilo veren ünlüler.