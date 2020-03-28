Survivor Barış Murat Yağcı'nın kilolu hali şoke etti 'Tam 100 kiloydum' (Barış Murat Yağcı kimdir, yaşı kaç?)
Son bölümde Survivor'ın en çok tartışılan ismi Barış Murat Yağcı oldu kuşkusuz. Babil dizisinden tanıdığımız Birce Akalay'ın kuzeni olan 1991 doğumlu Barış Murat Yağcı, ünlülüler takımından gönüllüler takımına geçen isim oldu. 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizileriyle tanıdığımız Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 kadrosun katılmıştı. Daha önce basketbol kariyeri olan Barış Murat Yağcı, sakatlığı nedeniyle basketbolu bıraktı ve oyunculuk yapmaya karar verdi. est Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda kariyerini ve zayıflama macerasını anlattı ve eski hali gerçekten şaşırtan cinsten. Çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu '16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum' demişti. Devamında ise 17-18 yaşına kadar obez olduğu belirtmişti. Şimdilerde fit görüntüsü ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Barış Murat Yağcı'nın eski hali sizi şoke edecek. İşte merak edenler için Barış Murat Yağcı'nın ve diğer ünlü isimlerin şişman ve zayıf halleri…
28.03.2020 09:40
- Son Güncelleme: 28.03.2020 09:40
Barış Murat Yağcı bir röportajında ' Ben 17-18 yaşına kadar obezdim. Eski fotoğraflarımın hepsini sildim. Kimse bulamaz, hatta ben bile bulamam! Çok kötüydü gerçekten... Sonra sporun etkisiyle boyum uzadı. O beni kurtardı. Vücudumda hâlâ hızlı kilo vermekten dolayı çatlak izleri var. 20 yaşındaydım. Best Model'e hazırlanıyordum. Diyet ve spor yaptım. Haltere başlayınca bayağı değiştim.' demişti.
İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere kilo veren ünlüler.
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