Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle ve Gel Dese Aşk son bölüm izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Son bölümde bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı aradı. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkardı. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler oldu? Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

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GEL DESE AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur.