Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle ve Gel Dese Aşk son bölüm izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Son bölümde bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı aradı. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkardı. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler oldu? Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.
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GEL DESE AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur.
Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur.
Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir.
Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur.
Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir.
Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.
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