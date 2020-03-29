Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Yasaklara rağmen ev tutup herkesi tehlikeye attılar! 'Bu ne ahmaklık'

Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108 oldu, onlar yasakları çiğneyip parti düzenledi!

"BU NASIL AHMAKLIK!"

Bu kapsam sonrasında bir gece kulübünün partileri eve taşındığı görüldü. Ev kiralayıp gizli parti düzenleyen kulübü, yapılan canlı yayınlar ifşa etti.Koronavirüs salgınına rağmen umarsızca yapılan partide gençler, eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Vatandaşlar, yapılan canlı yayına yazılan yorumlarla tepkilerini dile getirirken, partiye katılanlar tepkileri umursamadan eğlenmeye devam etti.