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    • 29.03.2020 15:16
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    • 29.03.2020 15:44
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    Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Yasaklara rağmen ev tutup herkesi tehlikeye attılar! 'Bu ne ahmaklık'

    Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Dünya üzerinde her gün binlerce can alan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 108 kişi öldü. Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları çiğneyen gençler mekanlar kapalı olunca ev partisi düzenledi.

    Büyükçekmece'de koronavirüs partisi! Yasaklara rağmen ev tutup herkesi tehlikeye attılar! 'Bu ne ahmaklık'

    Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108 oldu, onlar yasakları çiğneyip parti düzenledi!

    "BU NASIL AHMAKLIK!"

    Bu kapsam sonrasında bir gece kulübünün partileri eve taşındığı görüldü. Ev kiralayıp gizli parti düzenleyen kulübü, yapılan canlı yayınlar ifşa etti.Koronavirüs salgınına rağmen umarsızca yapılan partide gençler, eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

    Vatandaşlar, yapılan canlı yayına yazılan yorumlarla tepkilerini dile getirirken, partiye katılanlar tepkileri umursamadan eğlenmeye devam etti.

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