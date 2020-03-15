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açıkladı: salgını nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

, 81 İl Valiliğine tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

  • Güncel
  • 15.03.2020 22:08
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 22:36
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Eğlence mekanlarına koronavirüs ayarı

Türkiye e karşı önlem ve tedbirler almaya devam ediyor. , 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

İllere gönderilen ek genelge ile koronavirüs salgının 'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

EĞLENCE MEKANLARININ FAALİYETLERİ DURDURULACAK
Genelgede; koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ile yapılan değerlendirilmelerde; "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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