Dünyanın her yerindeki ünlüler, evlerine kapandı. Hollywood yıldızı Jessica Alba da karantinadan bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncunun, cilt bakım maskeli karesi 'Hollywood'un diğer yüzü' dedirti. Dünyanın her yerindeki ünlüler, evlerine kapandı. Hollywood yıldızı Jessica Alba da karantinadan bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncunun, cilt bakım maskeli karesi 'Hollywood'un diğer yüzü' dedirti.
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