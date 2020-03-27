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    • Magazin
    • 27.03.2020 23:57
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    • 27.03.2020 23:57
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    39. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zor günlerden sonra Miran ve Reyyan bir yol ayrımına giriyor

    39. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Cuma günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmelerle birlikte heyecan yine doruktaydı. Son bölümde yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varıyor. Bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

    Hercai 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 39. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarıldı ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Hercai 39. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Ben intikamımdan vazgeçtim!"

    Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.

    REYYAN GERÇEĞİ KABUL EDİYOR

    Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

    MİRAN'IN KARARI

    Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister.

    MİRAN GALİP GELİYOR

    Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler.

    AZİZE'NİN İNTİKAM PLANI

    Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

    BEKLENMEDİK HABER

    Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

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