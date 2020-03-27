ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 39. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarıldı ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden oldu. Heyecan dolu bölümün ardından Hercai 39. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben intikamımdan vazgeçtim!"

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.