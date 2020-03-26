Zeynep Bastık'ın şöhreti, sınır aştı. 26 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam evde kalan sevenleri için Instagram'da canlı konser verdi.

Bastık'ın yayına on binlerce hayranı gibi sürpriz bir isim de katıldı…

İtalyan futbol devi Juventus'ta forma giyen Miralem Pjanic, Coronavirüs sebebiyle evinden canlı yayın yapan Bastık'a mesajlar gönderdi.

Yayına katılır katılmaz "Selamün Aleyküm" mesajı yazan Bosna Hersekli futbolcu Pjanic, Türkçe şarkılar dinlediğini de gözler önüne serdi. Zeynep Bastık'ın yayınını takip eden 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Bastık'a bir diğer Türk şarkıcı Nahide Babaşlı'nın 'Benim Hikayem' şarkısının şu sözlerini de yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."