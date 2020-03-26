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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in bu halini hiç görmediniz! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe günlerinin en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümleri merakla beklenen fenomen dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Vahide Perçin gibi yıldız isimler yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç şüphesiz güzelliğiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek... Kariyer basamaklarını hızla tırmanan yıldız oyuncu adından sıkça söz ettiriyor. Hilal Altınbilek 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunluğa başladı. Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait olan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Çocukluk ve gençlik yıllarına ait olan karelerdeki değişim görenleri hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in değişimi...

26.03.2020 06:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





