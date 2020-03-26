47 yaşındaki kızı Aysun Çoban, 4 evladını geride bırakarak internetten tanıştığı Bilal isimli şahısa kaçtı. 'Kızımı tehditle yanında tutuyor' diyen çaresiz anne, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi ve kızına dön çağrısında bulundu. İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar hakkında akılalmaz iddia! Baha Akkoç, Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden itirafta bulunacak!

ATV CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 26 MART PERŞEMBE - TIKLA

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da anlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Atv ekranlarında bugün yer yerinden oynayacak! Esra Erol'da canlı yayınında neşer yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Mart Esra Erol canlı yayını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!