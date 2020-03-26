Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.03.2020 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 17:11
    ABONE OL

    CANLI İZLE: 'da son dakika itirafı: İrem Güler ile Erdoğan Özdoğanlar...

    'da canlı yayınında İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar hakkında akılalmaz iddia! Baha Akkoç canlı yayında itiraf ediyor! Fuhuş iddialarının perde arkasında neler var? Evlatlarının peşindeki anne Ayşe, baba Mustafa Keskin, 19 yaşındaki kızları Elanur'un 27 Şubat tarihinden bu yana kayıp olduğunu ifade ediyor. Anne-babanın iddiasına göre Elanur arıyor ve, 'Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim. eşim Güney'i kabul ederseniz gelirim' diyor. Elanur'un bahsettiği Güney Korkmaz'ın gerçek adı ne? Hepsi ve daha fazlası 26 Mart Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

    47 yaşındaki kızı Aysun Çoban, 4 evladını geride bırakarak internetten tanıştığı Bilal isimli şahısa kaçtı. 'Kızımı tehditle yanında tutuyor' diyen çaresiz anne, ve ekibinden yardım istedi ve kızına dön çağrısında bulundu. İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar hakkında akılalmaz iddia! Baha Akkoç, Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden itirafta bulunacak!

    ATV CANLI YAYIN

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 26 MART PERŞEMBE - TIKLA

    Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da anlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Atv ekranlarında bugün yer yerinden oynayacak! Esra Erol'da canlı yayınında neşer yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Mart ı izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin CANLI İZLE: Esra Erol'da son dakika itirafı: İrem Güler ile Erdoğan Özdoğanlar...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri