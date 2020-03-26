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    • 26.03.2020 18:04
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    Emre Aşık'ın eski eşi , cezaevi firarisiyle yakalandı! Düzce'de hareketli dakikalar

    Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi , Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık'ın bulunduğu lüks araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalandı! Düzce'de son dakika hareketli dakikalar

    Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi , Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanında ki şahıs Düzce Adliyesi'ne çıkarıldı.

    Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde sivil uygulama yaptığı sırada lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladığını fark ettiler. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek Jandarma Astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise Jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevkiinde yakalandılar. Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E. S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık olduğu anlaşıldı.

    İKİ ADET SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

    Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak basın mensuplarının sorununu cevaplamadı.

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