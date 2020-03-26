Diziler tatile mi giriyor? Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte salgını önlemek için tedbirler artırılıyor. Türkiye'de büyük şirketler başta olmak üzere pek çok şirket personellerini evden çalıştırma kararı aldı. Ekranları başında gün içerisinde dizileri takip eden izleyiciler ise "Diziler tatile mi giriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, koronavirüs sebebiyle hangi diziler yayınlanmayacak? İşte o sorunun yanıtı...

DİZİLER TATİL Mİ?