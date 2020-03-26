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    • Magazin
    • 26.03.2020 15:42
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    • 26.03.2020 15:42
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    ? O diziler gelecek hafta yok! Koronavirüs sebebiyle ?

    sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. İzleyiciler ise gelecek hafta hangi dizilerin yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs nedeniyle ? İşte detaylar

    Diziler tatile mi giriyor? O diziler gelecek hafta yok!

    Diziler tatile mi giriyor? Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte salgını önlemek için tedbirler artırılıyor. Türkiye'de büyük şirketler başta olmak üzere pek çok şirket personellerini evden çalıştırma kararı aldı. Ekranları başında gün içerisinde dizileri takip eden izleyiciler ise "Diziler tatile mi giriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, koronavirüs sebebiyle hangi diziler yayınlanmayacak? İşte o sorunun yanıtı...

    DİZİLER TATİL Mİ?

    TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

    Diğer kanallardaki dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

    Çukur

    Doğduğun Ev Kaderindir

    Hizmetçiler

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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