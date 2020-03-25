Müge Anlı canlı yayınında bulunan Ayşe Yücel'in oğlu Durdu hakkında son dakika gelişmesi! Ayşe Yücel, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ama eşi bu çocuğun babası olmadığını düşündü ve Ayşe Hanım'ı terk etti. Ayşe Hanım, çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitmek istedi fakat ailesi tarafından da kabul görmedi. Böylece Ayşe Hanım, yıllar içinde yaşadığı maddi ve manevi sorunlar yüzünden 3 yaşındaki oğlunu, bugün adını dahi hatırlayamadığı bir sokağa bırakmak zorunda kaldı…

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE 25 MART - TIKLA

Ayşe Hanım'ın, 1993 yılının Ekim ayında Kırşehir Merkezinde, otellerin bulunduğu bir caddede yer alan bir ekmek fırınının önüne bıraktığı oğlunu bulan Müge Anlı, başta annesi olarak kabul etmediğini ve görüşmek istemediğini söyleyen evladın yayın sonrasında annesi Ayşe Hanım'ı arayarak bir ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu açıkladı.

Diğer yandan 19 Mart günü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ailesiyle yaşadığı evi terk eden Seda Özcan'ı aramak için anne Fatma Özcan ve baba Abdullah Özcan, Müge Anlı'ya katıldı. Aile endişelerini canlı yayında anlattı.

Seda Özcan sosyal medyada tanıştığı kişiyle mi kaçtı?

Gece 2.00 sularında evden ayrılan ve kendisini bekleyen bir taksiye koşar adımlarla binen genç kızın nerede olduğu merak konusu oldu. Babasıyla telefon yüzünden tartışma yaşayan ve sonrasında ortadan kaybolan 19 yaşındaki Seda'nın sosyal medyaya düşkün olduğuna dikkat çekildi. Kızlarının Ramazan Şakar ismindeki kişiyle konuştuğunu anlatan aile, sonrasında birlikte otobüsle Afyon'a gittiklerini oradan da Antalya bileti aldıklarını aktardı. Aile polisin yaptığı araştırmalarda kızları Seda'nın birlikte kaçtığı kişinin evli olduğu ve iki çocuğu bulunduğu bilgisine ulaştığını anlattı. Abdullah Bey, Ramazan isimli şahsın Kütahya Gediz'de yaşadığını söyledi.

Defalarca evden kaçtı!

Kızlarının ilk defa evden kaçmadığını belirten aile, her seferinde geri döndüğünü dikkat çekti. Başka birisiyle kendi isteğiyle sözlenen Seda Özcan'ın hiç tanımadığı birisiyle neden kaçtığı anlaşılamadı. Müge Anlı, Ramazan isimli şahsa 5 gündür kayıp olan genç kızı geri getirmesi için çağrıda bulundu.