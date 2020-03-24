24 Mart Salı reyting sonuçları yapımların sona ermesiyle birlikte merak konusu oldu. Seyirciler sonuçlar için araştırmalara başladı. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölümüyle, Kanal D'de Hekimoğlu dizisi 13. bölümüyle, TV 8'de Survivor yeni bölümüyle ve Show TV'de Ramo dizisi 11. bölümüyle ekranlara geldi. Bu kapsamda ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. EDHO, Ramo, Hekimoğlu, Survivor hangisi birinci oldu? İşte detaylar...
24 MART SALI REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
24 Mart Salı gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Salı gününün reyting sonuçları Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
23 MART REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 10 PROGRAM
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 SEFIRIN KIZI STAR
3 YASAK ELMA FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 YASAK ELMA (ÖZET) FOX
7 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR
8 ESRA EROL'DA ATV
9 ENES BATUR GERCEK KAHRAMAN (T.S) SHOW
10 ZALIM ISTANBUL KANAL D
AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 SEFIRIN KIZI STAR
3 YASAK ELMA FOX
4 YASAK ELMA (ÖZET) FOX
5 SURVIVOR TV8
6 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
9 ZALIM ISTANBUL KANAL D
10 YA ISTIKLAL YA OLUM TRT 1
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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