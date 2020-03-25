Kuruluş Osman 16. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okuyor. Peki, oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Kuruluş Osman 16. bölüm izle seçeneği ve Kuruluş Osman son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ