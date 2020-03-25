OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?