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    • 23.03.2020 14:55
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    • 23.03.2020 15:00
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    , , , , hakkında flaş soruşturma! Sahte ürün reklamı yapmışlardı

    Koronavirüs salgınını fırsat bilerek piyasaya sahte ürün sunan dolandırıcılar, ürünlerinin reklamını , , , , ve gibi isimlere yaptırdı. Onaysız şekilde satılan ürünlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatırken, Seda Sayan iddiaları reddetti.

    Sahte ürün reklamı yapmışlardı! O isimlere soruşturma

    Ünlü isimler ruhsatsız sahte bir vitamin hapının koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yapmıştı. Seda Sayan'ın "Eczanede satılıyor" iddiasına ise eczacılar odasından yalanlama gelmişti. Şikayetler artınca Bakanlık harekete geçti ve ürünle ve tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ünlü isimler "koronavirüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Oysa koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir ilaç bulunmuyor.

    SEDA SAYAN'IN İDDİALARINA YALANLAMA
    Vitaminin reklamını yapan ünlü isimlerden Seda Sayan, "Eczane satışı onaylı bir ilacın tabii reklamını yaparım" derken İstanbul Eczane Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise "Asla eczanelerimizde böyle bir ürünümüz yoktur. Çok ciddi boyutta sahtekarlık" yanıtını vermişti.

    SORUŞTURMA AÇILDI
    Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlattı.

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