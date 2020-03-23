Ünlü isimler ruhsatsız sahte bir vitamin hapının koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yapmıştı. Seda Sayan'ın "Eczanede satılıyor" iddiasına ise eczacılar odasından yalanlama gelmişti. Şikayetler artınca Bakanlık harekete geçti ve ürünle ve tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü isimler "koronavirüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Oysa koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir ilaç bulunmuyor.