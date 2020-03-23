23 Mart Show TV yayın akışı Çukur dizisi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm var mı sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Her Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Korona virüs nedeniyle dizi setlerinde çekimler durmuştu. Bu durum dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının erteleneceği şeklinde yorumlanmıştı. İşte, Çukur bu akşam var mı sorusunun yanıtı!
ÇUKUR YENİ BÖLÜM VAR MI?
Çukur dizisinin 93. yeni bölümü 23 Mart Pazartesi akşamı yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belirsiz durumda.
23 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Ana Haber Bülteni'nin ardından, Enes Batur Gerçek Kahraman isimli yerli film ekranlarda olacak. Saat 00.15 itibariyle Çukur dizisinin son bölümünün tekrarı yayınlanacak.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.
Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.
Babası Cengizhan'dan gelecek telefonu bekleyen Arık Böke en sonunda istediği aramayı alıyor.
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