23 Mart Show TV yayın akışı Çukur dizisi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm var mı sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Her Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çukur dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Korona virüs nedeniyle dizi setlerinde çekimler durmuştu. Bu durum dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının erteleneceği şeklinde yorumlanmıştı. İşte, Çukur bu akşam var mı sorusunun yanıtı!