Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da dün akşam ilk eleme adayının belirlenmesi için konsey toplandı. Dokunulmazlık oyununun ardından toplanan gönüllü takımı konseyde oylama neticesinde Ceyhun Uzun'u eleme adayı olarak gösterdi. Bu kapsamda özellikle programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler Ceyhun Uzun kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Ceyhun Uzun kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...
CEYHUN UZUN KİMDİR?
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var.
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.
2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris'e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.
2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyunda ara ara gergin anları yaşandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Eleme oyununun ardından gönüllüler takımı eleme adayını netleştirmek konseyde toplandı. Oylama neticesinde Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı.
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