Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da dün akşam ilk eleme adayının belirlenmesi için konsey toplandı. Dokunulmazlık oyununun ardından toplanan gönüllü takımı konseyde oylama neticesinde Ceyhun Uzun'u eleme adayı olarak gösterdi. Bu kapsamda özellikle programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler Ceyhun Uzun kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Ceyhun Uzun kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var.