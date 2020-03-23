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    • 23.03.2020 16:02
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    • 23.03.2020 16:02
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    konusu nedir? kim?

    konusu nedir? ve konusu filmi izleyenler tarafından sorgulanıyor. Show TV’de bu akşam yayınlanacak izleyicilerin merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un başrolde yer aldığı film, çocuklar tarafından çok beğenilmişti. Enes Batur’un Youtube kanalında 15 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır. İşte, Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ve oyuncuları…

    Enes Batur Gerçek Kahraman konusu ve oyuncuları!

    Youtube kanalında videoları izlenme rekorları kıran fenomen Enes Batur'un sinema filmi Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir? Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları kim? Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak filmde; Youtube yıldızı Enes Batur'un şeytani bir kurumsal araştırma programına karşı dünyayı korumak için bir süper kahraman ekibine katılması konu alınıyor. İşte, Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ve oyuncuları!

    ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

    Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.

    ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCU KADROSU!

    Enes Batur (Enes Batur)

    Ömer Başdoğan (Ömer)

    Altan Erkekli (Master)

    Damla Aslanalp (Işın)

    Kanbolat Görkem Arslan (Tan Veyder)

    Ebru Ojen Şahin (Ceyda)

    Selin Deveci (Blackear)

    Ramin Nezir (Blue Mask)

    Resul Doğan (Resul)

    Gökhan Güngör (Grubengas)

    Cansu Bulut (Yaube)

    Buket Dereoğlu (Alev Veyder)

    Rengin Samurçay (Şadiye)

    Seyithan Özdemir (Barut)

    Atilla Pekdemir (Atilla)

    Atakan Özyurt (Atakan)

    Bilal Hancı (Bilal)

    Fatih Yasin (Fatih)

    Halil Söyletmez (Halil)

    Ruhi Çenet (Ruhi)

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