Diziler iptal mi, ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu akşam Show TV yayın akışında Çukur dizisinin olmaması "Diziler iptal mi, ertelendi mi?" sorusu hakkındaki araştırmaları hızlandırdı. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak? Bir kanal çekimleri iptal etti!

DİZİLER TATİL Mİ?