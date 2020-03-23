Diziler iptal mi, ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu akşam Show TV yayın akışında Çukur dizisinin olmaması "Diziler iptal mi, ertelendi mi?" sorusu hakkındaki araştırmaları hızlandırdı. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak? Bir kanal çekimleri iptal etti!
DİZİLER TATİL Mİ?
TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.
Diğer kanallardaki dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?
Çukur
Doğduğun Ev Kaderindir
Hizmetçiler
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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