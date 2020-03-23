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    • Magazin
    • 23.03.2020 15:57
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    • 23.03.2020 16:09
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    , ertelendi mi? ? O kanal çekimleri iptal etti!

    , ertelendi mi sorusu ekranları başında sevilen yapımları takip eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün Çukur dizisinin Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmayacak olması akıllara "?" sorusunu getirdi. Üstelik bir kanal dizilerin çekimlerini iptal ettiğini duyurdu. Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor.

    Bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak?

    Diziler iptal mi, ertelendi mi? Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemek adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu akşam Show TV yayın akışında Çukur dizisinin olmaması "Diziler iptal mi, ertelendi mi?" sorusu hakkındaki araştırmaları hızlandırdı. Peki, bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak? Bir kanal çekimleri iptal etti!

    DİZİLER TATİL Mİ?

    TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

    Diğer kanallardaki dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

    Çukur

    Doğduğun Ev Kaderindir

    Hizmetçiler

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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    Haberler Magazin Diziler iptal mi, ertelendi mi? Bu hafta hangi diziler yayınlanmayacak? O kanal çekimleri iptal etti!
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