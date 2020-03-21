21 Mart reyting sonuçları televizyonda yayınlanan yapımları takip edenler tarafından araştırılıyor. Ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 26. bölümüyle, TV 8'de Survivor yeni bölümüyle ve Kanal D'de Hizmetçiler dizisi 3. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, 21 Mart Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler
21 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Mart Cumartesi reyting sonuçları henüz belli olmadı. Cumartesi gününün reyting sonuçları Pazar günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
20 MART CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER (FOX TV)
2- ARKA SOKAKLAR (KANAL D)
3- HERCAİ (ATV)
4- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
5- ARKA SOKAKLAR ÖZET (KANAL D)
6- ESRA EROL'DA (ATV)
7- GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (SHOW TV)
8- SURVİVOR (TV8)
9- SHOW ANA HABER (SHOW TV)
10- ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA (FOX TV)
20 MART CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
1- FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER (FOX TV)
2- BABİL (STAR TV)
3- GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (SHOW TV)
4- GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW ÖZET (SHOW TV)
5- BABİL ÖZET (STAR TV)
6- PAYİTAHT ABDÜLHAMİT (TRT1)
7- SURVİVOR (TV8)
8- ARKA SOKAKLAR (KANAL D)
9- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
10- HERCAİ (ATV)
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.