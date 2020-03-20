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    • 20.03.2020 20:19
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    37. son bölüm canlı izle | ile Hercai izle

    37. bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. Son bölümde yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiliyor. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvıyor. . bölüm canlı izleme ekranını ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    Hercai 37. bölüm canlı izle

    Hercai 37. bölüm canlı izle ve Hercai son bölüm izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Son bölümde mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapıyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler olacak? Hercai 37. bölüm canlı izle ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

    HERCAİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    HERCAİ 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler.

    MİRAN, HER ZAMAN REYYAN'IN YANINDA

    Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar.

    FIRAT, REYYAN'I DESTEKLİYOR

    Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir.

    GÖNÜL'DEN ÖNEMLİ HAMLE

    Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar.

    AZİZE'NİN HAİN PLANI

    Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur.

    REYYAN, AZİZE'YE MEYDAN OKUYOR

    Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur.

    AZİZE'NİN AMACI NE?

    Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.

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