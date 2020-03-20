Cuma akşamlarına damga vuran Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Reyyan ve Azize arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Hercai Reyyan öldü mü? Ebru Şahin Hercai dizisinden ayrılıyor mu? Ebru Şahin kimdir, nereli?
EBRU ŞAHİN HERCAİ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı Hercai'nin 38. bölümünde netlik kazanacak.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin, son olarak Star Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.
Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler.
MİRAN, HER ZAMAN REYYAN'IN YANINDA
Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar.
FIRAT, REYYAN'I DESTEKLİYOR
Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir.
GÖNÜL'DEN ÖNEMLİ HAMLE
Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar.
AZİZE'NİN HAİN PLANI
Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur.
REYYAN, AZİZE'YE MEYDAN OKUYOR
Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur.
AZİZE'NİN AMACI NE?
Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.
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