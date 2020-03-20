Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.03.2020 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2020 23:52
    ABONE OL

    38. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Miran ve Reyyan yeni hayaller kurmaya başlıyor!

    Ekranların sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 38. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yaptı. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verdi. Heyecan dolu bölümün ardından . bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

    Hercai 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Hercai 38. bölüm fragmanı dizinin izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmelerle birlikte heyecan doruktaydı. Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiledi. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isteyen Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvadı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Hercai 38. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler.

    MİRAN, HER ZAMAN REYYAN'IN YANINDA

    Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar.

    FIRAT, REYYAN'I DESTEKLİYOR

    Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir.

    GÖNÜL'DEN ÖNEMLİ HAMLE

    Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar.

    AZİZE'NİN HAİN PLANI

    Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur.

    REYYAN, AZİZE'YE MEYDAN OKUYOR

    Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur.

    AZİZE'NİN AMACI NE?

    Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Hercai 38. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Miran ve Reyyan yeni hayaller kurmaya başlıyor!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri