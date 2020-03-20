Hercai 38. bölüm fragmanı dizinin izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmelerle birlikte heyecan doruktaydı. Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiledi. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isteyen Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvadı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Hercai 38. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler.