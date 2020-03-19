Diziler tatil mi olacak? Ülkemizde koronavirüs salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemen adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu kapsamda izleyiciler dizilerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, diziler tatil mi olacak? Koronavirüs nedeniyle hangi diziler yayınlanmayacak? İşte detaylar...
DİZİLER TATİL Mİ?
Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi. Diğer dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı:
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba:
ATV: Kuruluş Osman
Show TV: Zemheri
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe:
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D: Afili Aşk
Cuma:
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi:
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar:
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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