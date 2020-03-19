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    • 19.03.2020 16:45
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    • 19.03.2020 16:45
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    olacak? Koronavirüs nedeniyle ? O dizinin çekimleri iptal edildi

    Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülke genelinde tedbirler artırıldı. Virüsten korunmak ve salgını önlemen adına evde vakit geçirmek gerektiği bildiriliyor. Bu nedenle bazı kurumlar evden çalışma sistemine geçti. Ekranları başında dizi ve programları takip edenler dizilerin tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Peki, olacak? Koronavirüs nedeniyle ?

    Koronavirüs nedeniyle hangi diziler yayınlanmayacak?

    Diziler tatil mi olacak? Ülkemizde koronavirüs salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemen adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu kapsamda izleyiciler dizilerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, diziler tatil mi olacak? Koronavirüs nedeniyle hangi diziler yayınlanmayacak? İşte detaylar...

    DİZİLER TATİL Mİ?

    Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi. Diğer dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.

    İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI

    Pazartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Show TV: Çukur

    Star TV: Sefirin Kızı

    TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm

    Kanal D: Zalim İstanbul

    Salı:

    ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    Kanal D: Hekimoğlu:

    Show TV: Ramo

    TRT 1: Tutunamayanlar

    Çarşamba:

    ATV: Kuruluş Osman

    Show TV: Zemheri

    TRT 1: Benim Adım Melek

    Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir

    Perşembe:

    ATV: Bir Zamanlar Çukurova

    Kanal D: Afili Aşk

    Cuma:

    ATV: Hercai

    Kanal D: Arka Sokaklar

    Star TV: Babil

    TRT 1: Payitaht

    Cumartesi:

    ATV: Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D: Hizmetçiler

    Show TV: Kuzey Yıldızı

    TRT 1: Kalk Gidelim

    Pazar:

    ATV: Gel Dese Aşk

    Star TV: Güvercin

    TRT 1: Şampiyon

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