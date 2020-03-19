Diziler tatil mi olacak? Ülkemizde koronavirüs salgınını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Uzmanlar virüsten korunmak ve salgını önlemen adına evde vakit geçirmek gerektiği açıklıyor. Bu kapsamda izleyiciler dizilerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, diziler tatil mi olacak? Koronavirüs nedeniyle hangi diziler yayınlanmayacak? İşte detaylar...

DİZİLER TATİL Mİ?

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi. Diğer dizilerin tatil olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.