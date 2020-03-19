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    • 19.03.2020 17:19
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    CANLI İZLE: 'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! Esma -Temel aydın çiftinde son durum!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Evden kaçıp lise aşkına gittiğini söyleyen ancak canlı yayında kendisinden 20 yaş büyük olduğunu öğrendiği sevgilisi Mehmet Çetin'in bir de evli olduğunu öğrenen Esma Aydın neler anlatacak? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'un bugünkü programında neler oluyor? Hepsi ve daha fazlası için 19 Mart Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilirsiniz!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da canlı yayınında bugün 9 Mart gecesi evden lise aşkına kaçan Esma Aydın'ın eşi ile sevgilisi karşı karşıya geliyor! Lise aşkına kaçtığını itiraf eden Esma ile eşi Temel arasında neler yaşanacak? Esra Erol'un ısrarlı soruları üzerine Esma'nın lise arkadaşım dediği, yanına kaçtığı sevgilisi Mehmet Çetin'in evli olduğu ve Esma'dan 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Stüdyoya gelmeyi kabul eden Mehmet Çetin ile Esma ve eşi Temel arasında neler yaşanacak?

    ATV CANLI YAYIN

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme. Eşini terk edip lise aşkına kaçan Esma, evine geri dönecek mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz gelişmeler! Herkes şoke olacak!

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    Haberler Magazin CANLI İZLE: Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! Esma -Temel aydın çiftinde son durum!
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