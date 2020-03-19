Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Afili Aşk'ta bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanla takip edilecek. Dizinin izleyicileri Afili Aşk dizisinin final yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Kanal D'nin yayınlandığı yeni bölüm fragmanının ardından detaylar belli oldu. Peki, Afili Aşk dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Afili Aşk neden final yapıyor? İşte cevabı...

AFİLİ AŞK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk 38. bölümde final yapacak. Afili Aşk 38. bölüm fragmanı "Final" olarak yayına verildi. Yüzleşme, 19 Mart Perşembe akşamı son bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin neden final yaptığına dair yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama yapılmadı.