Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Afili Aşk'ta bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanla takip edilecek. Dizinin izleyicileri Afili Aşk dizisinin final yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Kanal D'nin yayınlandığı yeni bölüm fragmanının ardından detaylar belli oldu. Peki, Afili Aşk dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Afili Aşk neden final yapıyor? İşte cevabı...
AFİLİ AŞK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk 38. bölümde final yapacak. Afili Aşk 38. bölüm fragmanı "Final" olarak yayına verildi. Yüzleşme, 19 Mart Perşembe akşamı son bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin neden final yaptığına dair yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama yapılmadı.
AFİLİ AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ceyda'nın getirdiği doktor Ayşe'nin gerçekten hamile olduğunu söyleyince Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılmıştır. Kerem bu bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem'in ilgisi Ayşe'nin kafasını karıştırır. Acaba Kerem sadece bebekle mi ilgilenmektedir? Hâlâ Kerem'e aşık olsa da bu ikilem Ayşe'yi Kerem'den uzaklaştırmaktadır.
Bu sırada Ceyda'nın doktoru Ayşe'nin tekrar karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Bu bilgi Ayşe'nin hayatındaki her şeyi alt üst edecek güçtedir. Ayşe ne yapacağını düşünürken Ceyda da elinde kalan son kartı oynamış, Amerikalı ortaklara şirketin durumunu ve Kerem'in çalkantılı özel hayatını gammazlamıştır.
Şirketten gelen yabancı yetkili ortaklığı bitirmek niyetindedir. Bu da Kerem'in hem babasına rezil olması hem de kariyerine alacağı büyük bir darbe demektir. Ayşe ve Kerem üstlerine gelen ve onları boğmak üzere olan bu sorun denizini aşıp, aşk limanına yanaşmayı başarabilecekler midir?
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