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    • 18.03.2020 16:53
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    CANLI İZLE: canlı yayınında ortalık karışıyor! Esma Aydın'ın sevgilisi ve eşi canlı yayında!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Kocasını aldattı, lise aşkıma kaçtım dedi. Esma Aydın'ın kaçtığı adamın hem 20 yaş büyük hem de evli olduğu ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı, ortalık karıştı! İddiaların odağındaki Mehmet Çetin Esra Erol'a geliyor! Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (18 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Esma Aydın'ın sevgilisi ile eşi Atv canlı yayınında karşı karşıya geliyor! Hepsi ve daha fazlası 18 Mart Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'da canlı yayınında bugün 9 Mart gecesi evden lise aşkına kaçan Esma Aydın'ın eşi ile sevgilisi karşı karşıya geliyor! Lise aşkına kaçtığını itiraf eden Esma ile eşi Temel arasında neler yaşanacak? Esra Erol'un ısrarlı soruları üzerine Esma'nın lise arkadaşım dediği, yanına kaçtığı sevgilisi Mehmet Çetin'in evli olduğu ve Esma'dan 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Stüdyoya gelmeyi kabul eden Mehmet Çetin ile Esma ve eşi Temel arasında neler yaşanacak?

    ATV CANLI YAYIN

    ESRA EROL ATV CANLI İZLE 18 MART - TIKLA

    Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme. Eşini terk edip lise aşkına kaçan Esma, evine geri dönecek mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz gelişmeler! Herkes şoke olacak!

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    Haberler Magazin CANLI İZLE: Esra Erol canlı yayınında ortalık karışıyor! Esma Aydın'ın sevgilisi ve eşi canlı yayında!
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