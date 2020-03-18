Esra Erol'da canlı yayınında bugün 9 Mart gecesi evden lise aşkına kaçan Esma Aydın'ın eşi ile sevgilisi karşı karşıya geliyor! Lise aşkına kaçtığını itiraf eden Esma ile eşi Temel arasında neler yaşanacak? Esra Erol'un ısrarlı soruları üzerine Esma'nın lise arkadaşım dediği, yanına kaçtığı sevgilisi Mehmet Çetin'in evli olduğu ve Esma'dan 20 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Stüdyoya gelmeyi kabul eden Mehmet Çetin ile Esma ve eşi Temel arasında neler yaşanacak?

ATV CANLI YAYIN

ESRA EROL ATV CANLI İZLE 18 MART - TIKLA

Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme. Eşini terk edip lise aşkına kaçan Esma, evine geri dönecek mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz gelişmeler! Herkes şoke olacak!