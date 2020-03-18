Bala Hatun kimdir? Osman Bey'le çocuğu oldu mu? Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun oldu. Dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler Kuruluş Osman'daki tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Yeni bölümün yayınlandığı saatlerde Bala Hatun hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Osman Bey'in çocukları kimler? İşte bilinmesi gereken detaylar

BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.