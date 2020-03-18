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    • 18.03.2020 17:58
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    • 18.03.2020 17:58
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    ? 'le çocuğu oldu mu? Osman Bey'in çocukları kimler? İşte hayatı

    ? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 'le çocuğu oldu mu? Osman Bey'in çocukları kimler? İşte Bala Hatun'un hayatı...

    Kuruluş Osman'daki Bala Hatun kimdir?

    Bala Hatun kimdir? Osman Bey'le çocuğu oldu mu? Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun oldu. Dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler Kuruluş Osman'daki tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Yeni bölümün yayınlandığı saatlerde Bala Hatun hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Osman Bey'in çocukları kimler? İşte bilinmesi gereken detaylar

    BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

    OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

    Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

    Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey

    Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

    OSMAN BEY'İN BALA HATUN İLE ÇOCUĞU OLDU MU?

    Osman Bey'in ilk eşi Rabia Bala oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

    Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.

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