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    • 16.03.2020 17:07
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    CANLI İZLE: 'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Zeliha ile Şevket adliyede neden şoke oldu?

    'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında 16 Mart Pazartesi günü neler yaşanıyor? Boşanmak için adliyeye giden Zeliha ile Şevket büyük şokla karşılaştılar. Çok konuşulacak itiraf ve karar Atv ekranlarında Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol'da canlı izle!

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! 14 Şubat günü bir anda ortadan kaybolan 19 yaşında ki Zeliha Çalışkan'ı Esra Erol buldu. 25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan'ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu, kızına Esra Erol'da programında kavuştu. Kızı Zeliha Çalışkan'ın hayatından endişelenen baba Bayram Ateşlioğlu kızını bir anda karşısında görünce heyecanını gizleyemedi Zeliha Çalışkan'ın babası ile kavuşması Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

    ATV CANLI YAYIN

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 16 MART PAZARTESİ - TIKLA

    Eşi Şevket Çalışkan'ın sorumsuz davranışlarına artık dayanamadığını ve şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Boşanmak için adliyeye giden Şevket ve Zeliha neden şok yaşadı? Hepsi ve daha fazlası 16 Mart Esra Erol'da canlı yayınında!

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