Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! 14 Şubat günü bir anda ortadan kaybolan 19 yaşında ki Zeliha Çalışkan'ı Esra Erol buldu. 25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan'ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu, kızına Esra Erol'da programında kavuştu. Kızı Zeliha Çalışkan'ın hayatından endişelenen baba Bayram Ateşlioğlu kızını bir anda karşısında görünce heyecanını gizleyemedi Zeliha Çalışkan'ın babası ile kavuşması Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 16 MART PAZARTESİ - TIKLA

Eşi Şevket Çalışkan'ın sorumsuz davranışlarına artık dayanamadığını ve şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Boşanmak için adliyeye giden Şevket ve Zeliha neden şok yaşadı? Hepsi ve daha fazlası 16 Mart Esra Erol'da canlı yayınında!