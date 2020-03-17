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    • 17.03.2020 11:18
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    Son dakika: koronavirüse mi yakalandı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

    'ın koronavirüse yakalandığı iddiası magazin dünyasında küçük çağlı bir şoka neden oldu. Yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilen Mustafa Sandal'dan açıklama geldi. Mustafa Sandal'ın sağlık durumu nasıl? İşte Mustafa Sandal'ın koronavirüs açıklaması...

    Mustafa Sandal koronavirüse mi yakalandı?

    Ünlü şarkıcı 'ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında Corona Virüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti. Mustafa Sandal o iddiaları yalanladı. Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki Corona Virüs iddialarına yanıt verdi.

    "HERKES GİBİ EVDEYİM VE ÇALIŞIYORUM"

    Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak "Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

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