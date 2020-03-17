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    • 17.03.2020 10:15
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    • 17.03.2020 10:16
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    CANLI İZLE: canlı yayınında son dakika gelişmesi! Özcan Eren'in cesedine ulaşıldı mı?

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında aranan Özcan Eren'e ne oldu? Önceki gün Manisa'daki Sevişler Barajı'nda bulunan insan kolu 22 yaşındaki Özcan Eren'e mi ait? Evlerinin avlusunda bir çuvalın içinde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili kim? Hepsi ve daha fazlası 17 Mart ında!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında Özcan Eren ve Zehra Topdağ olayı kan donduruyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 7 Şubat'ta Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için ına katılan aile hayatının şokunu yaşadı. Manisa Sevişler Barajı kıyısında insan kolu bulundu. Bu gelişmenin ardından ise veteriner hekim Mehmet'ten itiraf geldi. Peki Manisa Sevişler Barajı'nda bulunan erkek kolu Özcan Eren'e mi ait?

    ATV CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE 17 MART - TIKLA

    Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti Ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Şimdi ağabeyleri Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşlerinin katilinin bulunmasını istiyor. Zehra Topdağ'ın katili kim? Baş şüpheli yenge Kadriye ve amca İsmail, Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 17 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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