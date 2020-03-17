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    • 17.03.2020 18:56
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    'da son bölümde şok gelişme 17 Mart! Evden lise aşkına kaçan Esma ile eşi Temel karşı karşıya geliyor

    'da canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, 17 Mart Salı günü yayınlanan programda yaşananlar şoke edecek! Bir gece ansızın ortadan kayboldu. Günler sonra canlı yayında ortaya çıktı! Evden kaçıp lise aşkının yanına gittiğini itiraf eden Esma Aydın, Esra Erol'da canlı yayınına geliyor! Esma Aydın ile Temel Aydın stüdyoda karşı karşıya! Hepsi ve daha fazlası 17 Mart Atv Esra Erol'da son bölümde!

    Esra Erol'da bugün yaşananlar!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan 'da programında bugün (17 Mart 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Ansızın giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Esm Aydın, eşi Temal Aydın ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor! Lise aşkına kaçtığını itiraf eden Esma ile Temel arasında neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası 17 Mart Esra Erol'da son bölümde!

    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE 17 MART SALI - TIKLA

    Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme. Eşini terk edip lise aşkına kaçan Esma, evine geri dönecek mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz gelişmeler! Herkes şoke olacak!

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    Haberler Magazin Esra Erol'da son bölümde şok gelişme 17 Mart! Evden lise aşkına kaçan Esma ile eşi Temel karşı karşıya geliyor
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