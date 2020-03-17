Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (17 Mart 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Ansızın giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Esm Aydın, eşi Temal Aydın ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor! Lise aşkına kaçtığını itiraf eden Esma ile Temel arasında neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası 17 Mart Esra Erol'da son bölümde!

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE 17 MART SALI - TIKLA

Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme. Eşini terk edip lise aşkına kaçan Esma, evine geri dönecek mi? Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da canlı yayınında sürpriz gelişmeler! Herkes şoke olacak!