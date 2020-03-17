Yıllar önce kendisine yöneltilen "Türk müsün?'' sorusu üzerine "Evet ama bu benim suçum değil" diyerek büyük tepki çeken Serra Yılmaz, yaşadığı İtalya'daki virüs salgını nedeniyle Floransa'da karantinaya alındı.

Bu haberi gören Mustafa Sandal'dan şu yorum geldi: "Serra'cım; sen rahat ol hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs. Kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş."