Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs Çin'den sonra en büyük hasarı İtalya'ya verdi. İtalya'da bindeb fazla kişinin ölümüne sebep olan ölümcül virüs spor müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkiledi adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Virüsün yaşattığı olumsuz durumu İtalya'da yaşayan ve daha önce Türk olduğundan utandığını ifade eden Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

'PERİŞANIZ'

Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Serra Yılmaz bu soru üzerine "Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız." dedi.

TÜRK OLMAKTAN UTANIYOR!

Serra Yılmaz, 2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü televizyon programcısı Antony Bourdain'in sunduğu "Parts Unkown" programına konuk olmuştu. Serra Yılmaz, Bourdain'in Türk olmak nasıl bir şey sorusuna "Evet Türküm ama bu benim suçum değil" şeklinde cevap vermişti.