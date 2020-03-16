Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Bugüne kadar oynadığı birçok karakterle dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç, Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Şimdi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler Barış Arduç kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? İşte cevabı....

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987'de dünyaya geldi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.