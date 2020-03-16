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    • 16.03.2020 10:34
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    CANLI İZLE: canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesi! Baraj kıyısında insan kolu bulundu

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 7 Şubat tarihinde Manisa Soma'da sırlarla dolu şekilde ortadan kaybolan Özcan Eren'e ne oldu? Müge Anlı 16 Mart Pazartesi Atv canlı yayınında son dakika Özcan Eren gelişmesini, "Sevişler barajı kıyısında insan kolu bulundu! Yapılan araştırmaya göre bir erkek koluna ait olduğu ortaya çıktı. Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği alındı." sözleriyle aktardı. ında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız 16 Mart Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Özcan Eren, 7 Şubat tarihinde Manisa Soma'da sırlarla dolu şekilde ortadan kayboldu. İsmail ve Hatice Eren çifti kayıplara karışan oğulları Özcan Eren'i aramak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Esrarengiz kaybolma olayında Özcan Eren'in dedesi Şaban Eren'in evine poşet içinde fidye notu bırakılmış ve 450.000 TL fidye istenmişti. ında Özcan Eren gelişmesi kan donduracak!

    ATV CANLI YAYIN

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV CANLI İZLE 16 MART - TIKLA

    Fidye notu hedef şaşırtmak için mi bırakıldı?

    "Olaydan kimseye söz etmeyeceksiniz, kimsenin haberi olmasın, çok önemli ve gizlidir!" satırlarının yer aldığı notta eğer para teslim edilmezse Özcan'ın öldüreceğini söyleniyordu. Müge Anlı, Özcan Eren ile ilgili hiç bir telefon almadıklarını söyledi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, fidye notunun olayı farklı yerlere çekmek için yazılmış olabileceğini anlattı.

    Özcan Eren'in şüpheli kaybı!

    Anlı, Özcan Eren'in yazışmalarını ekrana taşıdı ve gencin arkadaşlarıyla yapılan röportajları yayınladı. Müge Anlı, Özcan'ı sonra gören kişilerden biri olan veteriner Mehmet Bey'in polise verdiği ifadesinde çelişkiler olduğunu anlattı.İki kez ifadesi alınan Mehmet Bey'in fidye mektubunun bırakıldığı saatlerde köyde olmasıysa ilginç bir detay olarak göze çarptı.

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