Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Özcan Eren, 7 Şubat tarihinde Manisa Soma'da sırlarla dolu şekilde ortadan kayboldu. İsmail ve Hatice Eren çifti kayıplara karışan oğulları Özcan Eren'i aramak için Atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Esrarengiz kaybolma olayında Özcan Eren'in dedesi Şaban Eren'in evine poşet içinde fidye notu bırakılmış ve 450.000 TL fidye istenmişti. Müge Anlı canlı yayınında Özcan Eren gelişmesi kan donduracak!

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Fidye notu hedef şaşırtmak için mi bırakıldı?

"Olaydan kimseye söz etmeyeceksiniz, kimsenin haberi olmasın, çok önemli ve gizlidir!" satırlarının yer aldığı notta eğer para teslim edilmezse Özcan'ın öldüreceğini söyleniyordu. Müge Anlı, Özcan Eren ile ilgili hiç bir telefon almadıklarını söyledi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, fidye notunun olayı farklı yerlere çekmek için yazılmış olabileceğini anlattı.

Özcan Eren'in şüpheli kaybı!

Anlı, Özcan Eren'in yazışmalarını ekrana taşıdı ve gencin arkadaşlarıyla yapılan röportajları yayınladı. Müge Anlı, Özcan'ı sonra gören kişilerden biri olan veteriner Mehmet Bey'in polise verdiği ifadesinde çelişkiler olduğunu anlattı.İki kez ifadesi alınan Mehmet Bey'in fidye mektubunun bırakıldığı saatlerde köyde olmasıysa ilginç bir detay olarak göze çarptı.