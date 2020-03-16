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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    'da fırtınası! Yedi ödül birden aldı

    Reyting rekortmeni dizi , ’yı da kuşattı. ve ’nün başrolündeki dizi; ’nin düzenlendiği törende toplam yedi ödül birden alarak bizlere gurur yaşattı.

    İspanya'da Hercai fırtınası

    Yayınlandığı ilk bölümden beri ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. atv'nin başarılı dizisinin İspanya'da yayınlandığı kanal olan Nova TV, "TV Dizi Ödülleri" için bir halk oylaması düzenledi. ise neredeyse tüm ödülleri kazandı. İspanyollar'ın oylarıyla 'En İyi Dizi: Hercai', 'En İyi Türk Dizisi: Hercai', 'En İyi Çift: Reyyan ve Miran (ReyMir)', 'Mr. Nova Ödülü: Akın Akınözü', 'En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin', 'En İyi Kötü Karakter: Nasuh', 'En İyi Gerilim Sahnesi: Nasuh ve Azize' olmak üzere yedi kategoride ödülleri topladı.

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