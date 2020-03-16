Yayınlandığı ilk bölümden beri ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. atv'nin başarılı dizisinin İspanya'da yayınlandığı kanal olan Nova TV, "TV Dizi Ödülleri" için bir halk oylaması düzenledi. Hercai ise neredeyse tüm ödülleri kazandı. İspanyollar'ın oylarıyla 'En İyi Dizi: Hercai', 'En İyi Türk Dizisi: Hercai', 'En İyi Çift: Reyyan ve Miran (ReyMir)', 'Mr. Nova Ödülü: Akın Akınözü', 'En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin', 'En İyi Kötü Karakter: Nasuh', 'En İyi Gerilim Sahnesi: Nasuh ve Azize' olmak üzere yedi kategoride ödülleri topladı.