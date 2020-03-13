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    • 14.03.2020 00:18
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    Reyyan'ı kahreden haber: . yeni bölüm fragmanı yayında mı? Acı gerçekler tek tek ortaya çıktı

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'de bu akşam yaşanan gelişmeler geceye damgasını vurdu. Reyyan'ı evlatlık olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte kahreden haberler peş peşe gelmeye başladı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Hazar'ın Yaren ile ilgili aldığı karar herkesi şaşırttı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler heyecanla . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ve merak edilenler

    Hercai 37. yeni bölüm fragmanı dizinin izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmeler anbean takip edildi. Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Miran'ın aylarca çektiği vicdan azabı ikiye katlandı. Babaannesi Miran'ı en zayıf yerinden vurdu ve Miran içi kurşun dolu silahını da alarak, Azize Aslanbey'e bunun hesabını sormaya gitti. Duygu dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından Hercai 37. bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Seni sevmem diye mi korktun baba?"

    Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

    REYYAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

    Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar.

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