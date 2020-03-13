Hercai 37. yeni bölüm fragmanı dizinin izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmeler anbean takip edildi. Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Miran'ın aylarca çektiği vicdan azabı ikiye katlandı. Babaannesi Miran'ı en zayıf yerinden vurdu ve Miran içi kurşun dolu silahını da alarak, Azize Aslanbey'e bunun hesabını sormaya gitti. Duygu dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından Hercai 37. bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Seni sevmem diye mi korktun baba?"

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

REYYAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar.