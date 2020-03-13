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    • 13.03.2020 20:13
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    • 13.03.2020 20:13
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    36. son bölüm canlı izle |

    36. bölüm canlı izle seçeneği dizinin seyirciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında cuma akşamı büyük bir merakla takip edilen Hercai'de bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılıyor. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlıyor. . son bölümü canlı izlemek için aşağıda yer alan ekrana tıklayabilirsiniz. İşte me linki ve detaylar

    Hercai 36. bölüm canlı izle

    36. bölüm canlı izle! ATV ekranlarında yayınlandığı günden izleyicilerin ilgisini çeken Hercai dizisi bu akşam 36. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin seyircileri bölümü ATV üzerinden tek parça izleme seçeneğini heyecanla araştırıyor. Yeni bölümde hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşuyor. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? ATV üzerinden . son bölüm canlı izleme seçeneği aşağıda bulunuyor.

    ATV CANLI YAYIN

    HERCAİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    HERCAİ SON BÖLÜMDE YAŞANDI?

    "Seni sevmem diye mi korktun baba?"

    Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

    REYYAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

    Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar.

    REYYAN'IN YARALARI

    Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır.

    NASUH'UN YAREN PLANI

    Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır.

    MİRAN KÖY EVİNDEN KOVULUYOR

    Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar.

    REYYAN'IN ALDIĞI KARAR

    Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?

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