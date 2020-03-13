Hercai 36. bölüm canlı izle! ATV ekranlarında yayınlandığı günden izleyicilerin ilgisini çeken Hercai dizisi bu akşam 36. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin seyircileri bölümü ATV üzerinden tek parça izleme seçeneğini heyecanla araştırıyor. Yeni bölümde hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşuyor. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? ATV üzerinden Hercai 36. son bölüm canlı izleme seçeneği aşağıda bulunuyor.

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"Seni sevmem diye mi korktun baba?"

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

REYYAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar.

REYYAN'IN YARALARI

Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır.

NASUH'UN YAREN PLANI

Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır.

MİRAN KÖY EVİNDEN KOVULUYOR

Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar.

REYYAN'IN ALDIĞI KARAR

Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?