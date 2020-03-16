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    • 16.03.2020 17:27
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    • 16.03.2020 17:27
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? ?

    kimdir? “Çok Gezenti” isimli televizyon programı sunucusu ? Sosyal medyada trend olan ünlü sunucunun yeni tip koronavirüs olduğu iddia edildi. Burak Akkul ve eşinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi. Peki, ? Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

    Burak Akkul kimdir, kaç yaşında, nereli?

    kimdir? ? Yaptığı gezi programlarıyla tanınan, "Çok Gezenti" programının sunucusu Burak Akkul ve eşinin yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığı iddia edildi. Sosyal medyada trend olan iddianın ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, Burak Akkul hakkında merak edilenler…

    BURAK AKKUL KİMDİR?

    Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

    Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

    20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hem de seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

    Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

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