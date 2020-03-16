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Barış Arduç'un inanılmaz değişimi şoke etti! Yakışıklı oyununcunun o halini görenler şaştı kaldı

Barış Arduç'un inanılmaz değişimini görenler şoke oldu. Geçtiğimiz sezon Kuzgun dizisiyle izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncu bu sezon da Çukur dizisiyle ekrana dönüyor. Sergilediği oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırak Barış Arduç 'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla inanılmaz değişimi de gözler önüne çıktı. İşte Çukur'a giriş yapan Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimleri...

16.03.2020 19:33 - Son Güncelleme: 16.03.2020 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





