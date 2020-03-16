İzzet Yıldızhan kimdir? İzzet Yıldızhan eşleri kimdir, kaç çocuğu var? Bir televizyon programında söylediği sözlerin ardından arama motorlarında İzzet Yıldızhan kimdir, kaç çocuğu var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı. 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'ın 14 kardeşi daha var. İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu, hiç evlenmediği 3 kadından dünyaya geldi.