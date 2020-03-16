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    • 16.03.2020 12:50
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    • 16.03.2020 12:50
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    kimdir? kimdir, kaç çocuğu var?

    kimdir? Bir televizyon programında söylediği sözlerle gündeme oturan , eşleri kimdir? İzzet Yıldızhan’ın söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu. Toplamda 9 çocuğu olan ve 3 eşi bulunan İzzet Yıldızhan’ın birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmadığı gündeme gelmişti. Peki, ? İşte yanıtı…

    İzzet Yıldızhan kimdir? İzzet Yıldızhan eşleri kimdir, kaç çocuğu var?

    İzzet Yıldızhan kimdir? İzzet Yıldızhan eşleri kimdir, kaç çocuğu var? Bir televizyon programında söylediği sözlerin ardından arama motorlarında İzzet Yıldızhan kimdir, kaç çocuğu var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı. 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'ın 14 kardeşi daha var. İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu, hiç evlenmediği 3 kadından dünyaya geldi.

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