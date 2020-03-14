Kankigiller göründü!

Bir süredir aralarının açıldığı konuşulan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. Birlikte yemek yiyip alışveriş merkezini gezen sıkı dostlar, bu kareyle de "Küstüler" iddialarına son noktayı koydu.
Bir süredir aralarının açıldığı konuşulan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. Birlikte yemek yiyip alışveriş merkezini gezen sıkı dostlar, bu kareyle de "Küstüler" iddialarına son noktayı koydu.
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